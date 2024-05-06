В Севастополе анонсируют фестиваль «Театр горожан»

В рамках проекта для участников фестиваля и активных зрителей пройдут мастер-классы специалистов в области театрального искусства, маркетинга и менеджмента, театральные лаборатории, которые проведут эксперты, режиссёры-педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Принять участие в фестивале могут жители города со сценическим опытом и без него, педагоги, режиссёры, актёры, руководители творческих объединений, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Фестиваль «Театр горожан» – проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив – во второй раз пройдёт в Севастополе с 23 июня по 7 июля 2024 года. Фестиваль ждёт экспертов и театральные объединения из Севастополя, Крыма и России.

С 1 по 15 июля пройдёт конкурс с профессиональным жюри, призовыми местами и номинациями. В нём будут соревноваться независимые театры и театральные объединения Севастополя, Крыма и России, а также команды участников лабораторий фестиваля.

Регистрация на лаборатории фестиваля «Театр Горожан» в Севастополе доступна на сайте.

Напомним, первый Межрегиональный фестиваль независимых театров Севастополя и Крыма проходил в Севастополе с 1 августа по 30 ноября 2023 года.

17 мая 2024 года будет отмечаться трёхлетие со дня выхода указа Президента РФ Владимира Путина о создании Президентского фонда культурных инициатив. За три года работы проведено 12 заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. По результатам 11 завершённых конкурсов поддержку получили более 7 000 проектов на сумму более 25,4 млрд рублей.

Если вы хотите, чтобы Президентский фонд культурных инициатив поддержал ваш проект, переходите по ссылке и начинайте готовиться к новому конкурсу – заполните тестовую заявку, слушайте обучающие подкасты и смотрите обучающий видеокурс для заявителей, а также ток-шоу «Попасть в десятку» – в нём авторы проектов-победителей, набравших наибольшее количество баллов за историю конкурсов, делятся секретом победы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя