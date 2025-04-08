В Севастополе анонсируют форум «ДоброСТАРТ»

С 18 по 20 апреля в Севастополе пройдет образовательный форум для добровольцев «ДоброСТАРТ». В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках программы форума планируется обучение добровольцев, которые войдут в состав волонтерского корпуса по сопровождению ключевых событий региона, посвященных 80-летию Великой Победы. В форуме примут участие 130 человек от 18 до 35 лет.

В этом году состоится пятый, юбилейный форум «ДоброСТАРТ». За прошедшие годы уже 400 ребят приняли участие в форуме и получили знания о добровольчестве и работе в составе волонтерских корпусов региональных, окружных и Всероссийских событий. В этом году форум будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники познакомятся с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», его целями и направлениями работы, а также получат базовые знания о деятельности добровольцев. Приглашаем всех желающих присоединиться к форуму, получить новые знания и провести время в команде единомышленников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Узнать подробнее и пройти регистрацию можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя