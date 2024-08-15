В Севастополе анонсируют II медиафорум «Герой будущего времени. Молодёжь о важном»

В Городе-Герое Севастополе с 20 по 25 августа состоится II медиафорум «Герой будущего времени. Молодёжь о важном» для детей участников специальной военной операции и военнослужащих, детей Донбасса, приграничных и других регионов России. Герои России, Луганской и Донецкой Народных Республик, участники СВО и ветераны, ведущие журналисты федеральных телеканалов и руководители медиахолдингов, представители министерств и ведомств, региональных администраций, общественных палат и киноиндустрии выступят в качестве наставников и проведут лекционные занятия и семинары для детей-участников из 70 городов.

Молодые медийщики со всей страны создадут уникальные проекты, которые помогут рассказать о самом важном языком молодёжи, получат навыки от ведущих специалистов нашей сферы. Программа форума разбита на пять дней: они посвящены наставничеству, работе со СМИ, киноиндустрии, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя АНО «Герой будущего времени» Найлю Анварову.

Медиафорум направлен на создание здорового, патриотического молодёжного медиапространства, духовно-нравственное воспитание детей и подростков, их поддержку. В программе также пройдут круглые столы, лекции, панельная дискуссия федеральной программы по подготовке и формированию сообщества медиатехнологов – Мастерской новых медиа.

Севастополь ждёт участников форума и рад будет их приветствовать. Президент называет Севастополь патриотической столицей – сам город пропитан этим духом, поэтому очень логично, что это мероприятие проходит на нашей земле. Здесь формируется то смысловое зерно, которое мы дальше сможем транслировать и доносить до аудитории. На базе Севастополя мы формируем образовательную экосистему различных активностей, наша общая цель – создать систему подготовки кадров для работы в медиа, для работы в новой информационной реальности, – говорит начальник управления информационной политики Севастополя Александр Назаров.

В рамках медиафорума пройдёт панельная дискуссия ветеранов-наставников и участников СВО, участники прикоснутся к истории Севастополя, побывав на экскурсии по музейному комплексу «35-я береговая батарея», государственному историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Образование в сфере медиа – это важная часть патриотического воспитания. Сейчас дети, подростки очень много информации черпают из информационного пространства, и чем заполнено наше информационное пространство и как оно влияет – это ключевой вопрос, которому требуется уделить особенно внимание. Патриотическое воспитание в моём понимание – это передача опыта предков. Это история, это память, – отмечает Герой России Роман Кулаков.

II Медиафорум «Герой будущего времени. Молодёжь о важном» проходит при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя