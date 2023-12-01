В Севастополе анонсируют кинофестиваль «Серебряная ставрида-2023». Когда?

Это будет уже четвертый по счету международный фестиваль «Серебряная ставрида» под знаком симпатичной черноморской рыбешки, который проводят в Севастополе.
Сроки его проведения переносились, но теперь принято окончательное решение — фестиваль состоится 22-23 декабря. На этот раз программа кинофорума включит 15 номинаций, к традиционным добавится еще одна – «Лучший студенческий фильм». Всем победителям по окончанию фестиваля будет вручена традиционная статуэтка «Серебряная ставрида». Это главный приз фестиваля, который имеет глубоко философский смысл, о котором устроители готовы говорить бесконечно. Характерные черты фестиваля — молодость, живое представительство, отсутствие авторитетов, честность оценивания и теплая домашняя атмосфера, а его девиз — «На волне эмоций!», — отмечает «Севастопольская газета».
Такова и главная концепция кинофорума: «Фильм должен цеплять и рождать сильную эмоцию», имея в виду сильную драматургию.
В прежние годы фестиваль проводили в арт-галерее «Зеленая пирамида», место проведения фестиваля этого года, вероятно, сообщат 10 декабря.
источник: «Севастопольская газета»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: фестиваль в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: фестиваль в Крыму