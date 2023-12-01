Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе анонсируют кинофестиваль «Серебряная ставрида-2023». Когда?
актуально в республике
В Севастополе анонсируют кинофестиваль «Серебряная ставрида-2023». Когда?
иллюстрация: ВК

В Севастополе анонсируют кинофестиваль «Серебряная ставрида-2023». Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:46 01.12.2023

Это будет уже четвертый по счету международный фестиваль «Серебряная ставрида» под знаком симпатичной черноморской рыбешки, который проводят в Севастополе.

Сроки его проведения переносились, но теперь принято окончательное решение — фестиваль состоится 22-23 декабря. На этот раз программа кинофорума включит 15 номинаций, к традиционным добавится еще одна – «Лучший студенческий фильм». Всем победителям по окончанию фестиваля будет вручена традиционная статуэтка «Серебряная ставрида». Это главный приз фестиваля, который имеет глубоко философский смысл, о котором устроители готовы говорить бесконечно. Характерные черты фестиваля — молодость, живое представительство, отсутствие авторитетов, честность оценивания и теплая домашняя атмосфера, а его девиз — «На волне эмоций!», — отмечает «Севастопольская газета»

Такова и главная концепция кинофорума: «Фильм должен цеплять и рождать сильную эмоцию», имея в виду сильную драматургию.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялась Международная молодежная экологическая научная школа «Севан»

В прежние годы фестиваль проводили в арт-галерее «Зеленая пирамида», место проведения фестиваля этого года, вероятно, сообщат 10 декабря.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: фестиваль в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
фестиваль в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.