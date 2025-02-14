В Севастополе анонсируют конкурс ко Дню семьи, любви и верности

Для медали «За любовь и верность»:

Отбор супружеских пар для вручения медалей проводится по нескольким критериям.

Традиционно в этот день мы чествуем пары, которые живут в браке 25 и более лет, и награждаем их федеральной медалью «За любовь и верность», учрежденной оргкомитетом Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности». В прошлом году, специально к Году семьи, по моему поручению была учреждена еще и региональная медаль — «Севастопольская семья». Ее в этом году также будем вручать нашим севастопольским парам, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

15 февраля в Севастополе начинается прием заявок от супружеских пар на участие в конкурсном отборе к Дню семьи, любви и верности.

совместное проживание в браке не менее 25 лет;

пребывание в браке на дату обращения;

проживание в Севастополе;

известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом;

важное условие — чтобы ранее пару не награждали медалью «За любовь и верность».

Для медали «Севастопольская семья»:

совместное проживание в браке не менее 25 лет;

пребывание в браке на дату обращения;

проживание в Севастополе не менее 10 лет;

известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом;

также важное условие, чтобы ранее пару не награждали медалями «За любовь и верность» и «Севастопольская семья».

Для участия в конкурсе нужно подать пакет документов: заполненные анкеты, паспорта супругов, свидетельства о заключении брака; если заявку подает общественная организация — понадобится ходатайство на семью в произвольной форме.

Анкеты можно скачать на сайте департамента труда и социальной защиты населения по ссылке.

Документы можно привезти в отделения соцзащиты на улице Брестской, на улице Урицкого или на проспекте Генерала Острякова (по предварительной записи). Также можно направить их по почте: dtszn@sev.gov.ru

Получить справочную информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

Заявки принимаются до 10 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя