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В Севастополе анонсируют конкурс ко Дню семьи, любви и верности

В Севастополе анонсируют конкурс ко Дню семьи, любви и верности

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:26 14.02.2025

15 февраля в Севастополе начинается прием заявок от супружеских пар на участие в конкурсном отборе к Дню семьи, любви и верности.

Традиционно в этот день мы чествуем пары, которые живут в браке 25 и более лет, и награждаем их федеральной медалью «За любовь и верность», учрежденной оргкомитетом Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности». В прошлом году, специально к Году семьи, по моему поручению была учреждена еще и региональная медаль — «Севастопольская семья». Ее в этом году также будем вручать нашим севастопольским парам, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Отбор супружеских пар для вручения медалей проводится по нескольким критериям.

Для медали «За любовь и верность»:

  • совместное проживание в браке не менее 25 лет;
  • пребывание в браке на дату обращения;
  • проживание в Севастополе;
  • известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом;
  • важное условие — чтобы ранее пару не награждали медалью «За любовь и верность».

Для медали «Севастопольская семья»:

  • совместное проживание в браке не менее 25 лет;
  • пребывание в браке на дату обращения;
  • проживание в Севастополе не менее 10 лет;
  • известность среди горожан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также благополучия, обеспеченного совместным трудом;
  • также важное условие, чтобы ранее пару не награждали медалями «За любовь и верность» и «Севастопольская семья».
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Для участия в конкурсе нужно подать пакет документов: заполненные анкеты, паспорта супругов, свидетельства о заключении брака; если заявку подает общественная организация — понадобится ходатайство на семью в произвольной форме.

Анкеты можно скачать на сайте департамента труда и социальной защиты населения по ссылке.

Документы можно привезти в отделения соцзащиты на улице Брестской, на улице Урицкого или на проспекте Генерала Острякова (по предварительной записи). Также можно направить их по почте: dtszn@sev.gov.ru

Получить справочную информацию можно по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

Заявки принимаются до 10 апреля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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