В Севастополе анонсируют конкурс социальных молодежных проектов

Прием заявок на конкурс социальных молодежных проектов Севастополя в 2022 году начнется 1 марта и продлится до 15 апреля. Конкурс проводится в следующих номинациях:

«профессиональная траектория»;

«патриотическое воспитание»;

«здоровый образ жизни и спорт»;

«творчество»;

«молодежное самоуправление»;

«молодежные медиа»;

«молодые семьи, молодежь, нуждающиеся в особой защите государства»;

«международное и межрегиональное сотрудничество»;

«наука и образование».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, у которых нет просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Севастополя.

Для участия в конкурсе нужно оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» ( https://myrosmol.ru/ ), а также подать пакет документов в управление по делам молодежи и спорта города Севастополя (ул. Репина, д. 18):

1) заявку на участие в конкурсе, содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявочной документации, иной информации об участнике, связанной с конкурсом, а также согласие на обработку персональных данных;

2) описание проекта ;

3) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;

4) в случае отсутствия регистрации по месту жительства в качестве документов, подтверждающих проживание в городе Севастополе, предоставляются: свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Севастополе; договор найма жилого помещения; документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение; судебное решение или иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе;

5) справку, содержащую сведения о банковском счете участника конкурса для перечисления гранта и подтверждающую регистрацию счета на его имя;

6) сведения о страховом номере индивидуального лицевого свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета.

Документы подаются на бумажном носителе в конверте формата А4.

После окончания срока подачи заявок управление по делам молодежи и спорта как главный распорядитель рассматривает документы в течение 10 дней. О замечаниях к заявке ее автор уведомляется в течение 14 рабочих дней после окончания приема заявок. Участник конкурса вправе устранить замечания и предоставить недостающие документы в течение двух дней после получения уведомления. Также участник может отозвать свою заявку – если это происходит до окончания приема заявок, необходимо письменно уведомить главного распорядителя и аннулировать заявку на АИС «Молодежь России».

В срок не более 16 рабочих дней с даты окончания приема заявок конкурсная комиссия проводит оценку проектов и утверждает перечень участников, допущенных к конкурсу.

Представленные на конкурс заявки оцениваются членами конкурсной комиссии от 0 до 10 баллов по следующим критериям:

актуальность и социальная значимость проекта;

логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;

уникальность проекта;

соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;

обоснованность бюджета и планируемых расходов на реализацию проекта;

масштаб реализации проекта;

собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;

опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;

соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;

информационная открытость, публичность.

Прошедшими экспертизу считаются заявки, получившие по каждому из вышеперечисленных критериев не менее 1 балла.

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов и получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, высказавшихся за поддержку проекта.

Победители конкурса определяются не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения заявок. Список победителей утверждается приказом главного распорядителя и размещается на официальных сайтах Правительства Севастополя и управления по делам молодежи и спорта не позднее 14 дней со дня подписания приказа.

Соглашение с участниками, признанными конкурсной комиссией победителями, заключается в срок не позднее 14 рабочих дней с даты принятия главным распорядителем решения о предоставлении гранта.

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