В Севастополе анонсируют конкурс социальных молодежных проектов

Прием заявок на конкурс социальных молодежных проектов Севастополя в 2022 году начнется 1 марта и продлится до 15 апреля. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «профессиональная траектория»;
- «патриотическое воспитание»;
- «здоровый образ жизни и спорт»;
- «творчество»;
- «молодежное самоуправление»;
- «молодежные медиа»;
- «молодые семьи, молодежь, нуждающиеся в особой защите государства»;
- «международное и межрегиональное сотрудничество»;
- «наука и образование».
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, у которых нет просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Севастополя.
Для участия в конкурсе нужно оставить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (
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3) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
4) в случае отсутствия регистрации по месту жительства в качестве документов, подтверждающих проживание в городе Севастополе, предоставляются: свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Севастополе; договор найма жилого помещения; документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение; судебное решение или иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе;
5) справку, содержащую сведения о банковском счете участника конкурса для перечисления гранта и подтверждающую регистрацию счета на его имя;
6) сведения о страховом номере индивидуального лицевого свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета.
Документы подаются на бумажном носителе в конверте формата А4.
После окончания срока подачи заявок управление по делам молодежи и спорта как главный распорядитель рассматривает документы в течение 10 дней. О замечаниях к заявке ее автор уведомляется в течение 14 рабочих дней после окончания приема заявок. Участник конкурса вправе устранить замечания и предоставить недостающие документы в течение двух дней после получения уведомления. Также участник может отозвать свою заявку – если это происходит до окончания приема заявок, необходимо письменно уведомить главного распорядителя и аннулировать заявку на АИС «Молодежь России».
В срок не более 16 рабочих дней с даты окончания приема заявок конкурсная комиссия проводит оценку проектов и утверждает перечень участников, допущенных к конкурсу.
Представленные на конкурс заявки оцениваются членами конкурсной комиссии от 0 до 10 баллов по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость проекта;
- логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
- уникальность проекта;
- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов;
- обоснованность бюджета и планируемых расходов на реализацию проекта;
- масштаб реализации проекта;
- собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
- опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;
- соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;
- информационная открытость, публичность.
Прошедшими экспертизу считаются заявки, получившие по каждому из вышеперечисленных критериев не менее 1 балла.
Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов и получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, высказавшихся за поддержку проекта.
Победители конкурса определяются не позднее пяти рабочих дней с даты рассмотрения заявок. Список победителей утверждается приказом главного распорядителя и размещается на официальных сайтах Правительства Севастополя и управления по делам молодежи и спорта не позднее 14 дней со дня подписания приказа.
Соглашение с участниками, признанными конкурсной комиссией победителями, заключается в срок не позднее 14 рабочих дней с даты принятия главным распорядителем решения о предоставлении гранта.
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