В Севастополе анонсируют Международный хакатон «Про дизайн»

С 30 ноября по 3 декабря на площадке центра цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин» будет проходить Международный хакатон «Про дизайн».

В этом году мероприятие состоится в третий раз. География хакатона – более 35 городов (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Липецк, Магадан, Ярославль, Тольятти, Томск, Сыктывкар, Владивосток, Челябинск, Краснодар и др.). «Про дизайн» пройдет в очно-дистанционном формате и будет включать 6 основных направлений (Веб-дизайн, Промышленный дизайн, Оформление, 3D, Графический дизайн, Иллюстрация) и номинацию-выставку «Твой взгляд». На участие в основных направлениях подано свыше 160 заявок, на конкурс «Твой взгляд» – более 110 работ, — отмечают организаторы события.

В хакатоне предусмотрено 3 возрастные категории: 5-11 лет, 11-18 лет и старше 18 лет.

Возглавит жюри Вадим Буньков, генеральный продюсер фестиваля нового дизайна «Среда», графический дизайнер и арт-директор студии Vad Bunkoff Design.

Генеральный спонсор хакатона – культурное пространство «Третье место» . Это уникальный проект на стыке исторического наследия и современной̆ культуры, расположенный в Санкт-Петербурге в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных середины ХIХ века. Сегодня пространство является центром актуального искусства, объединившим выставочные залы и NFT-платформу, лекторий, кинозал, а также коллекцию работ российских художников.

Основатели культурного пространства «Третье место»: Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко.

Группа «Про дизайн» ВК: https://vk.com/h_prodizain

Канал в телеграм: https://t.me/h_prodizain

Адрес проведения хакатона: Центр «IT-куб. Гагарин», Севастополь, ул. Руднева, 41