Ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают принять участие в обучающей программе «СВОй СТАРТ». Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и получение практических знаний, необходимых для открытия собственного дела.

В Севастополе анонсируют обучающую программу «СВОй СТАРТ» для ветеранов СВО и их семей

