В Севастополе анонсируют обучающую программу «СВОй СТАРТ» для ветеранов СВО и их семей

Ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают принять участие в обучающей программе «СВОй СТАРТ». Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и получение практических знаний, необходимых для открытия собственного дела.
Занятия пройдут в Центре «Мой бизнес» (проспект Октябрьской революции, д. 42-Б, корпус 6):
25 сентября, 10:00–13:00
— идеи для бизнеса;
— как найти стартовый капитал;
— выбор системы налогообложения.
26 сентября, 10:00–13:00
— юридические аспекты открытия бизнеса;
— банковские продукты от ПСБ банка;
— бизнес-план и его разделы.
Регистрация доступна по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_swcdb/.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
