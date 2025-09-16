Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе анонсируют обучающую программу «СВОй СТАРТ» для ветеранов СВО и их семей
Новости Республики
В Севастополе анонсируют обучающую программу «СВОй СТАРТ» для ветеранов СВО и их семей
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе анонсируют обучающую программу «СВОй СТАРТ» для ветеранов СВО и их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:58 16.09.2025

Ветеранов специальной военной операции и членов их семей приглашают принять участие в обучающей программе «СВОй СТАРТ». Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и получение практических знаний, необходимых для открытия собственного дела.

Занятия пройдут в Центре «Мой бизнес» (проспект Октябрьской революции, д. 42-Б, корпус 6):

25 сентября, 10:00–13:00

— идеи для бизнеса;
— как найти стартовый капитал;
— выбор системы налогообложения.

Узнайте больше:  Явка на выборы в Севастополе составила 66,96%

26 сентября, 10:00–13:00

 — юридические аспекты открытия бизнеса;
— банковские продукты от ПСБ банка;
— бизнес-план и его разделы.

Регистрация доступна по ссылке: https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_swcdb/.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x