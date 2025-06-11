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В Севастополе анонсируют очередную Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Севастополе анонсируют очередную Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:58 11.06.2025

В преддверии Дня молодежи, 27 июня, в Севастополе состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Традиционно в городе будет работать 2 площадки, на которых 20 работодателей предложат порядка 800 вакансий.

Прийти на ярмарку можно будет с 10:00 до 14:00 в кадровый центр «Работа России» по адресу ул. Руднева, 40.

С 11:00 до 14:00 принять участие в ярмарке смогут и молодые люди, которые еще не определились с профессией: в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиале) ФГАОУ ВО «КФУ им В.И. Вернадского» по ул. Шелкунова, 1.

Помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей кадрового центра также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

На первой площадке кадровый центр совместно с фондом «Защитники Отечества» проведет круглый стол для участников СВО и членов их семей.

Консультанты и эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек.

Всероссийская ярмарка трудоустройства в Севастополе проходит третий год. Каждый раз мы стараемся привлечь большее число работодателей и соискателей, внедряем интерактивные инструменты, новые форматы. В региональном этапе приняли участие 31 работодатель, которые представили более 700 вакансий, а мероприятия ярмарки посетили свыше 800 человек на двух площадках. Уже более 100 человек смогли найти работу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Дмитрия Шамрея.

Стать участником федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства и познакомиться с программой мероприятий в Севастополе можно на сайте кадрового центра «Работа России» и сайте Всероссийской ярмарки.

Узнайте больше:  В Севастополе открыто более 1300 вакансий по рабочим специальностям

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится по поручению Президента в рамках национального проекта «Кадры».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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