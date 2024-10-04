В Севастополе анонсируют патриотический форум «Знание.Герои»

8 октября в Севастопольском государственном университете российское общество «Знание» организует патриотический форум, в рамках которого в формате панельной дискуссии, открытых диалогов, лекций и мастер-классов своим опытом и знаниями поделятся военные корреспонденты, государственные деятели, участники спецоперации, военные медики, деятели культуры, искусства и многие другие.

Жителей города ждет насыщенная программа. На форуме будет работать одновременно несколько тематических площадок, где участники услышат истории тех, кто сегодня стоит на страже Родины, познакомятся с ними лично, больше узнают о работе военкоров, волонтеров СВО, о технологиях, которые используются на фронте, об основах оказания первой помощи.

Патриотический форум Знание.Герои – не просто событие, это важная площадка для обмена опытом и знаниями, где мы можем поддержать тех, кто стоит на защите Родины. Искренние истории и активная гражданская позиция объединяют нас, укрепляют чувства единства и солидарности в нашем обществе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора филиала общества «Знание» Анну Глухову.

В панельной дискуссии «Один народ – одна Победа: роль каждого в спецоперации» участие примут заместитель председателя Законодательного Собрания Василий Зубенко, руководитель регионального штаба «Комитет семей воинов отечества» Виктория Тупчаненко, ветеран боевых действий Константин Самошин.

Одним из самых ярких мероприятий форума станет встреча с заслуженной артисткой Донецкой Народной Республики, активисткой Народного Фронта, обладательницей Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» Натальей Качурой, которая расскажет о поддержке героев спецоперации через искусство.

Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте российского общества «Знание».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя