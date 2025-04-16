В Севастополе анонсируют просветительский марафон Знание.Первые

28 апреля Южный федеральный округ присоединится к просветительскому марафону Знание.Первые в честь 80-летия Победы. Площадкой для открытых диалогов и дискуссий лекторов Российского общества «Знание» с молодежью станет Севастополь. Потомки ветеранов Великой Отечественной войны, защитники Отечества, военкоры, историки, экономисты, спортсмены и деятели культуры расскажут, почему события Великой Отечественной войны являются уроком для потомков, как влияют на настоящее и будущее.

Марафон Знание.Первые — главная площадка страны для общения молодежи с выдающимися людьми, готовыми делиться опытом, вдохновляя новое поколение на самореализацию во благо России. Программа весеннего марафона, посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества, напомнит школьникам и студентам о подвигах нашего народа, огромном значении мира и свободы, завоеванных ценой огромных жертв, а также о значении этих побед для настоящего и будущего.

Знание.Первые — это не просто марафон. Это открытый диалог, возможность для молодых севастопольцев встретиться с выдающимися деятелями науки, культуры и спорта, задать им свои вопросы, поделиться идеями и получить заряд вдохновения. Выбор Севастополя в качестве площадки для марафона — это признание особого статуса нашего Города-Героя, его исторического значения и вклада в Великую Победу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Планируется, что глава региона будет одним из первых лекторов марафона, Михаил Развозжаев расскажет ребятам о героических подвигах жителей и защитников Севастополя. В программу марафона также войдут выступления экспертов из самых разных областей. Ребята смогут задать вопросы современным героям — военному корреспонденту «Первого канала» Алексею Иванову и заместителю командира батальона воинского соединения Черноморского флота, майору, Герою России Роману Кулакову. Чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, режиссер, продюсер, хореограф Илья Авербух опишет непростой путь к спортивным победам во имя страны.

Также к участию в марафоне приглашены и другие выдающиеся люди: космонавты, конструкторы, политики, актеры. В их числе ветеран Великой Отечественной войны, председатель общественной организации партизан и подпольщиков Севастополя Михаил Латоха, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор Севастополя Екатерина Алтабаева, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, певица, телеведущая Юлия Паршута.

В стартовый день программы, 28 апреля, марафон Знание.Первые охватит все федеральные округа страны — пройдет в 11 городах.

Центральной площадкой традиционно станет столица нашей Родины, где лекции, дискуссии и открытые диалоги будут идти три дня — с 28 по 30 апреля — в Музее Победы на Поклонной горе.

На просветительском марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут свыше 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание».

Напомним, что первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». С тех пор уже четыре года каждый марафон — это время открытий, источник вдохновения и положительных эмоций для его участников со всей страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя