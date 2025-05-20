Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе анонсируют региональный этап фестиваля ГТО среди студентов
Новости Республики
В Севастополе анонсируют региональный этап фестиваля ГТО среди студентов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе анонсируют региональный этап фестиваля ГТО среди студентов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:54 20.05.2025

Региональный этап фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений пройдет 27-28 мая на стадионе 200-летия Севастополя.

27 мая участники будут соревноваться в личном зачете (многоборье) по бегу на 100 метров, подтягиванию из виса на высокой перекладине (юноши), сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу (девушки), наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подниманию туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин), прыжкам в длину с места толчком двумя ногами. 28 мая пройдут испытания по бегу на длинные дистанции для мужчин (на 3000 метров) и для женщин (на 2000 метров).

По итогам соревнований будет сформирована спортивная делегация от Севастополя для участия во Всероссийском этапе фестиваля, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы. Планируется, что он состоится летом в Кисловодске и объединит 450 участников со всей страны.

Узнайте больше:  Более 1000 ребят приняли участие в Фестивале детской безопасности в Севастополе

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 24 лет. В состав команды должны входить по двое мужчин и женщин от 18 до 19 лет, а также по двое мужчин и женщин 20-24 лет. Заявки на участие принимаются до 23 мая в Центре тестирования по адресу: спуск Стрелецкий, сооружение 1, или по электронной почте: gtosevsport6@mail.ru.

С необходимыми документами для подачи заявки можно ознакомится в положении по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x