В Севастополе анонсируют региональный этап фестиваля ГТО среди студентов

Региональный этап фестиваля ГТО среди студентов высших учебных заведений пройдет 27-28 мая на стадионе 200-летия Севастополя.

27 мая участники будут соревноваться в личном зачете (многоборье) по бегу на 100 метров, подтягиванию из виса на высокой перекладине (юноши), сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу (девушки), наклону вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подниманию туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин), прыжкам в длину с места толчком двумя ногами. 28 мая пройдут испытания по бегу на длинные дистанции для мужчин (на 3000 метров) и для женщин (на 2000 метров).

По итогам соревнований будет сформирована спортивная делегация от Севастополя для участия во Всероссийском этапе фестиваля, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы. Планируется, что он состоится летом в Кисловодске и объединит 450 участников со всей страны.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 24 лет. В состав команды должны входить по двое мужчин и женщин от 18 до 19 лет, а также по двое мужчин и женщин 20-24 лет. Заявки на участие принимаются до 23 мая в Центре тестирования по адресу: спуск Стрелецкий, сооружение 1, или по электронной почте: gtosevsport6@mail.ru.

С необходимыми документами для подачи заявки можно ознакомится в положении по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя