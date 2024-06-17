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В Севастополе анонсируют Региональный фестиваль «Битва дронов»

В Севастополе анонсируют Региональный фестиваль «Битва дронов»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:52 17.06.2024

Региональный фестиваль «Битва дронов» — это проект о развитии, технологиях, науке, открытиях и исследованиях. Масштабная история с обучением, конструированием, испытаниями и полётами.

На информационном этапе о фестивале узнали уже более 6 тысяч севастопольских школьников. И подключиться к «Битве дронов» могут все желающие в возрасте от 13 до 25 лет.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6638d33f73cee7d1745baf9b/

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Уже в июле стартует онлайн-обучение, по итогам которого организаторы определят финалистов очного этапа. А далее начнётся самое интересное: практика и соревнования. Остались вопросы — задавайте в  официальной группе фестиваля.

Используй шанс стать первым в своём деле! Проект «Битва дронов» реализуется при грантовой поддержке Движения Первых.

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