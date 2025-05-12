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В Севастополе анонсируют сезонную ярмарку вакансий
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе анонсируют сезонную ярмарку вакансий

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 17:54 12.05.2025

Кадровый центр «Работа России» организует сезонную ярмарку вакансий, которая состоится 15 мая.

На ярмарке свои предложения представят такие работодатели, как Яхт-клуб «Юг», ООО «Гурия», ООО «СВЗ-Агро», компания «Артвин», парк-отель «Песочная бухта», а также индивидуальные предприниматели.

Участники ярмарки смогут: пройти экспресс-собеседование с потенциальными работодателями, получить личные консультации по вопросам зарплаты, условий и графика работы, воспользоваться помощью специалистов службы занятости – они помогут составить резюме и подготовиться к успешному трудоустройству.

Ярмарка состоится в 11:00 в кадровом центре «Работа России» по адресу: ул. Руднева, 40.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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