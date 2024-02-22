В Севастополе анонсируют уличный спектакль Ирины Малышенко

24 февраля, в 16.00 на Театральной улице Ирина Малышенко покажет моноспектакль-клоунаду ВорОбче». Это трогательная история маленького серого человека, который мечтал о доме, дружбе и любви.

Ирина Малышенко — клоунесса из Санкт Петербурга. Закончила театральную студию театра имени Которого Нельзя Называть. Сейчас актриса и педагог этого театра. Училась в институте Новой клоунады (Испания). На спектакле декорациями станет сама улица, с ветром, деревьями и небом. А героями истории станут зрители. Станет ли картонная коробка домом? Найдет ли Воробче взаимную любовь? И что вообще такое дом? А любовь? Спектакль станет возможностью для жителей и гостей Севастополя не только насладиться прекрасной постановкой, но ближе познакомиться с уличным театром и уникальным жанром клоунады, — отмечают организаторы события.

Вход на спектакль совершенно свободный, но предусмотрен шляпный сбор, который пойдет на развитие творческого пространства:

где: Театральная улица (Айвазовского, 3)

когда: 24 февраля в 16.00

сколько: шляпный сбор (donation)