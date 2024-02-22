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В Севастополе анонсируют уличный спектакль Ирины Малышенко

В Севастополе анонсируют уличный спектакль Ирины Малышенко

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:07 22.02.2024

24 февраля, в 16.00 на Театральной улице Ирина Малышенко покажет моноспектакль-клоунаду ВорОбче». Это трогательная история маленького серого человека, который мечтал о доме, дружбе и любви.

Ирина Малышенко — клоунесса из Санкт Петербурга. Закончила театральную студию театра имени Которого Нельзя Называть. Сейчас актриса и педагог этого театра. Училась в институте Новой клоунады (Испания). На спектакле декорациями станет сама улица, с ветром, деревьями и небом. А героями истории станут зрители. Станет ли картонная коробка домом? Найдет ли Воробче взаимную любовь? И что вообще такое дом? А любовь? Спектакль станет возможностью для жителей и гостей Севастополя не только насладиться прекрасной постановкой, но ближе познакомиться с уличным театром и уникальным жанром клоунады, — отмечают организаторы события. 

Вход на спектакль совершенно свободный, но предусмотрен шляпный сбор, который пойдет на развитие творческого пространства:

  • где: Театральная улица (Айвазовского, 3)
  • когда: 24 февраля в 16.00
  • сколько: шляпный сбор (donation)
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