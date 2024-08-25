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В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Ночь кино – 2024»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Ночь кино – 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:43 25.08.2024

В Севастополе с 24 по 25 августа пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино – 2024». Более 50 творческих пространств города примут участие в акции, среди них: кинотеатры, киноклубы, дворцы и дома культуры, библиотеки:

в кинотеатрах «Москва» и «Победа» с 9 утра 24 августа можно будет посетить выставку плакатов советских кинофильмов.

  • 24 августа в 18:30 в Севастопольском центре культуры и искусства состоится киновикторина, затем пройдут театральные зарисовки. Победители киновикторины получат билеты в севастопольские кинотеатры.
  • 24 августа в 18:30 в доме культуры в с. Вишневом пройдёт мастер-класс по актёрскому мастерству.
  • 24 августа в 19:00 в культурном комплексе «Корабел» можно будет поучаствовать в интерактивной познавательной программе «Разноцветный мир кино». Она посвящена 100-летию киностудии «Мосфильм». Позже состоится показ фильмов.
  • 24 августа в 20:00 в Севастопольском дворце культуры начнётся кинопоказ фильмов «По щучьему велению» (реж. А. Войтинский); «Сто лет тому вперёд» (реж. А. Андрюшенко) и «Воздух» (реж. А. Герман мл.).
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Более подробную афишу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте департамента культуры города по ссылке.

Напомним, что Всероссийская акция «Ночь кино – 2024» в нашей стране проводится уже в девятый раз. И в этом году география акции значительно расширилась, включив в себя площадки посольств России за рубежом и других российских загранучреждений в странах БРИКС и СНГ, которые впервые примут участие в мероприятии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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