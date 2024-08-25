В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Ночь кино – 2024»

В Севастополе с 24 по 25 августа пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино – 2024». Более 50 творческих пространств города примут участие в акции, среди них: кинотеатры, киноклубы, дворцы и дома культуры, библиотеки:

в кинотеатрах «Москва» и «Победа» с 9 утра 24 августа можно будет посетить выставку плакатов советских кинофильмов.