В Севастополе анонсируют Всероссийскую ярмарку трудоустройства

В Севастополе 18 апреля пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» – ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций.

Традиционно в городе будет работать несколько площадок, на которых 18 работодателей предложат более 700 вакансий, включая ведущие предприятия: АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М.Горького», ГБУЗ «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова», ГУПС «Водоканал», ООО «Севастопольэнерго», ООО «Царь Хлеб», ГУПС «Пансионаты Севастополя», ООО «КЦ Медоборы», АО «АБ «Россия», ООО «Мрия».

Всероссийская ярмарка трудоустройства в Севастополе проходит с 2023 года, и с каждым годом количество ее участников растет, используются интерактивные инструменты диалога между работодателем и соискателем. В 2024 году на ярмарке трудоустройства 25 работодателей представили более 1,5 тысяч вакансий, мероприятия посетили порядка тысячи человек. Более 400 соискателей по итогам двух этапов ярмарки нашли работу, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Кадрового центра «Работа России» Севастополя.

Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центра занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям определиться с наиболее перспективными отраслями для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, – узнать о самых востребованных направлениях.

В этом году на площадках ярмарок трудоустройства в рамках регионального этапа впервые пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием, где гости смогут познакомиться с профессиями, которые востребованы не только сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.

Программа мероприятий регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Севастополя опубликована в официальной группе Вконтакте Кадрового центра «Работа России» и на сайте Всероссийской ярмарки по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя