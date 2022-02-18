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В Севастополе анонсируются операцию "Нетрезвый водитель". Когда?

В Севастополе анонсируются операцию «Нетрезвый водитель». Когда?

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:46 18.02.2022

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в Севастополе пройдёт в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года.

Главная цель операции – стабилизация дорожной обстановки, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий,  обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя. Отметим, что особое внимание автоинспекторов будет направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, — отмечают в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция предупреждает, что согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение данного права на срок от полутора до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль пьяным и не подвергать опасности жизни участников дорожного движения!

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