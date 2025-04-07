В Севастополе архитектурно-художественный совет одобрил два проекта модульных гостиниц

Архитектурно-художественный совет Севастополя рассмотрел четыре проекта модульных гостиниц. Два проекта получили одобрение, два — отклонено. Одобренные проекты будут подаваться в Министерство экономического развития для получения грантов на реализацию туристических инициатив.

Основным вопросом, возникшим при обсуждении проектов, стало отсутствие привязки к местности и схем размещения модулей. Члены совета подчеркнули важность предоставления полной информации о планируемом размещении объектов, включая схемы планировочной организации территории.

Проект базы отдыха «Долина приключений», предполагающий размещение модульной гостиницы на земельном участке с видом разрешенного использования «сельскохозяйственное использование», получил отказ в одобрении. Возникли вопросы относительно соответствия проекта градостроительной документации и потенциального негативного воздействия на окружающую среду. Двухэтажное расположение модулей также вызвало критику из-за создаваемого ощущения «муравейника» и отсутствия должной интеграции с природным ландшафтом.

Два проекта, связанные с размещением модульных гостиниц на территории существующих баз отдыха в Кача и Любимовке, были одобрены с учетом замечаний. Отмечено, что заявители по этим проектам обязуются выполнить благоустройство территории за собственные средства.

Докладчик по вопросу модульного строения на территории Ласпи не принял участие в заседании совета. Проект был отклонен.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя