В Севастополе аттестовали более 400 экскурсоводов

Новости Республики
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:34 29.08.2025

Управление туризма проводит регулярные проверки аттестации экскурсоводов, призванные гарантировать высокое качество туристических услуг.

С 1 марта проведено более десятка выездных контрольно-надзорных мероприятий. Одно из предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере туристской индустрии, на сегодняшний день уже исполнено. Экскурсовод, получивший предписание прошел аттестацию по городу Севастополю и был включен в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. Всего в Севастополе аттестовано 404 экскурсоводов и гидов-переводчиков, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Инспекторские рейды охватывают все районы города, обеспечивая комплексный подход к контролю. Ведется и мониторинг социальных сетей – запрашиваются документы у людей, предлагающих экскурсии по городу.

С 6 сентября вступают в силу поправки в Административный кодекс РФ, которые предусматривают штрафы для экскурсоводов и гидов-проводников:

  • за работу без включения в федеральный реестр экскурсоводов и гидов предусматриваются штрафы для граждан — от 7 тысяч рублей. За несообщение о маршруте в МЧС и местные органы: от 7 тысяч рублей. При повторном нарушении — от 30 тысяч рублей.  Если туристов на сложном маршруте ведёт гид-проводник без аттестации или их отправляют одних — от 20 рублей для граждан.
Управление туризма напоминает всем экскурсоводам о важности своевременной аттестации.

Для получения консультаций и уточнения деталей можно обратиться по телефону: 8 (8692) 24-12-12.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 10

