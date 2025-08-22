В Севастополе — августовские педагогические чтения

В Севастополе продолжаются августовские педагогические чтения, где педагоги обсуждают формирование единой образовательной среды. Первый день был посвящен дошкольному образованию. Второй и третий день — общему (школьному) образованию. Так, в инженерной школе прошла конференция по вопросам преподавания общественно-научных предметов в школе.

С 1 сентября 2025 вступает в силу приказ Минпросвещения России от 09.10.2024 № 704, которым внесены значительные изменения в федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в частности, в части изучения учебных предметов «История» и «Обществознание». Постепенно произойдет перераспределение часов в пользу «Истории». Время, проведенное за партой, не увеличится, и нагрузка на детей не возрастет, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Института развития образования Севастополя Наталью Величко.

Педагоги поговорили о преподавании истории, обществознания и курса «Севастополеведение» в условиях обновленного стандарта. Кроме того, участники встречи обсуждали эффективные педагогические практики, как повысить функциональную грамотность обучающихся на уроках обществознания, а также сотрудничество и взаимодействие севастопольских школ с учреждениями социокультурного пространства, например парком живой истории «Федюхины высоты», проектом духовно-нравственного направления СФРЭУ имени Г.В. Плеханова.

Педагоги и методисты по предмету «география» говорили об обновлении содержания и совершенствовании методов изучения географии. Участники также обсуждали роль и значение профориентационной деятельности на уроках географии.

В Образовательном центре «Бухта Казачья» прошла серия обсуждений и мастер-классов по теме «Воспитываем сообща», посвященная современным подходам к воспитанию детей и молодежи.

Мы обсудили дополнения в рабочую программу воспитания. В этом году в модуль «Классное руководство» внесено дополнение — проведение родительских собраний по профессиональному самоопределению обучающихся, а также ознакомлению с воспитательной системой и дополнительным образованием. Также внесены дополнения в важный модуль «Профориентация» — профессиональные пробы обучающихся. В каждой школе обучающиеся 6-11 классов посещают раз в неделю внеурочные занятия «Россия — мои горизонты», которые нацелены на профессиональное самоопределение детей. Нынешняя программа направлена на помощь с выбором профессии уже на раннем этапе, — поделилась начальник Центра развития воспитательных систем Института развития образования города Севастополя Лилия Гребенец.

Участники также говорили и о взаимодействии с родительской общественностью.

Практические подходы к воспитательной работе обсудили на примере деятельности отряда Юных инспекторов движения и творческих объединений.

Основное внимание уделялось формированию ценностного отношения к труду у дошкольников и использованию цифровых технологий в воспитательном процессе.

Напоминаем, с 20 по 27 августа в Севастополе проходят августовские педагогические чтения. Завершится цикл мероприятий большим педагогическим совещанием под председательством Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя