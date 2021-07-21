В Севастополе автоинспекторы подвели итоги рейда «Тонировка»

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД в Севастополе выявили пять водителей, нарушивших требования технического регламента.

На нарушителей были составлены административные материалы согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством со стёклами (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Отметим, что если водитель не соглашается устранить нарушение на месте, ему дополнительно выписывается требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения, — сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



В случае невыполнения требования об устранении тонировки водителя могут привлечь за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции согласно статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Главная цель рейда — реализации комплекса мер, направленных на исключение из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.