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В Севастополе автовладелец "накопил" штрафов на сумму более миллиона рублей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе автовладелец «накопил» штрафов на сумму более миллиона рублей

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:19 23.07.2025

Севастопольский автовладелец с крупной суммой неоплаченных штрафов лишился своего транспортного средства — машину арестовала служба судебных приставов в ходе совместного с Госавтоинспекцией рейда «Неплательщик».

Во время оперативно-профилактического мероприятия на Камышовом шоссе Госавтоинспекторы  остановили автомобиль AUDI Q7 для проверки документов. Оказалось, что транспортное средство зарегистрировано на предприятие, которое накопило крупные долги. Основной долг составил неуплаченные штрафы Госавтоинспекции на сумму 1 010 556 рублей. Также был выявлен задолженный исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов в размере 1 796 056 рублей.  Кроме того, у компании обнаружилась налоговая недоимка в размере 6,5 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест, изъяли  транспортное средство и переместили его на специализированную стоянку. Вернуть автомобиль владелец сможет лишь после полного погашения задолженности, а также дополнительных расходов, включая исполнительский сбор и услуг спецстоянки.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает водителям о необходимости вовремя погашать штрафы и другие задолженности. Проверить наличие неоплаченных платежей можно через портал «Госуслуги».

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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