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В Севастополе барышня обворовала магазин одежды. Действовала продуманно
фото: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе барышня обворовала магазин одежды. Действовала продуманно

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:55 31.03.2025

Инцидент произошел в одном из городских магазинов одежды, где 22-летняя управляющая обнаружила недостачу части товара, а также сломанные антикражные магниты в примерочной. Девушка незамедлительно обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя ранее неоднократно судимая за имущественные преступления жительница Севастополя. Полицейские выяснили, что женщина целенаправленно посетила магазин с преступным умыслом. Она выбрала две пары женских брюк и два мужских джемпера, после чего направилась в примерочную, где сломала и сняла с вещей антикражные датчики, спрятала часть похищенного в сумку, а часть одежды попросту вынесла из магазина в руках, после чего скрылась в неизвестном направлении. Украденное женщина продала случайному прохожему, а вырученные деньги потратила на свои нужды. Сумма ущерба составила почти восемь тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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