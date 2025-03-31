В Севастополе барышня обворовала магазин одежды. Действовала продуманно

Инцидент произошел в одном из городских магазинов одежды, где 22-летняя управляющая обнаружила недостачу части товара, а также сломанные антикражные магниты в примерочной. Девушка незамедлительно обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя ранее неоднократно судимая за имущественные преступления жительница Севастополя. Полицейские выяснили, что женщина целенаправленно посетила магазин с преступным умыслом. Она выбрала две пары женских брюк и два мужских джемпера, после чего направилась в примерочную, где сломала и сняла с вещей антикражные датчики, спрятала часть похищенного в сумку, а часть одежды попросту вынесла из магазина в руках, после чего скрылась в неизвестном направлении. Украденное женщина продала случайному прохожему, а вырученные деньги потратила на свои нужды. Сумма ущерба составила почти восемь тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю