В Севастополе барышня обворовала мужчину, который дал ей смартфон для срочного звонка

В ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 30-летний местный житель и рассказал, что у него обманом похитили смартфон стоимостью 10 тысяч рублей.
Полицейские установили, что в ночное время в круглосуточном магазине к мужчине обратилась незнакомка с просьбой дать мобильный телефон для совершения срочного звонка. Когда смартфон оказался в её руках, а владелец отвлекся на покупки, девушка быстро покинула магазин и скрылась в неизвестном направлении. Похищенный обманом телефон злоумышленница сбыла случайному прохожему за три тысячи рублей, а вырученные преступным путём деньги потратила на свои нужды, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали 25-летнюю подозреваемую.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ей грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе