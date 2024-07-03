В Севастополе барышня обворовала мужчину, который дал ей смартфон для срочного звонка

Полицейские установили, что в ночное время в круглосуточном магазине к мужчине обратилась незнакомка с просьбой дать мобильный телефон для совершения срочного звонка. Когда смартфон оказался в её руках, а владелец отвлекся на покупки, девушка быстро покинула магазин и скрылась в неизвестном направлении. Похищенный обманом телефон злоумышленница сбыла случайному прохожему за три тысячи рублей, а вырученные преступным путём деньги потратила на свои нужды, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.