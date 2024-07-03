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В Севастополе барышня обворовала мужчину, который дал ей смартфон для срочного звонка

В Севастополе барышня обворовала мужчину, который дал ей смартфон для срочного звонка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:02 03.07.2024

В ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 30-летний местный житель и рассказал, что у него обманом похитили смартфон стоимостью 10 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в ночное время в круглосуточном магазине к мужчине обратилась незнакомка с просьбой дать мобильный телефон для совершения срочного звонка. Когда смартфон оказался в её руках, а владелец отвлекся на покупки, девушка быстро покинула магазин и скрылась в неизвестном направлении.  Похищенный обманом телефон злоумышленница сбыла случайному прохожему за три тысячи рублей, а вырученные преступным путём деньги потратила на свои нужды, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали 25-летнюю подозреваемую.

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В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ей грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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