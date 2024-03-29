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В Севастополе барышня сообщила об изнасиловании. Оказалось — соврала, чтобы скрыть измену

В Севастополе барышня сообщила об изнасиловании. Оказалось — соврала, чтобы скрыть измену

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:05 29.03.2024

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Севастополя. Она обвиняется по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемая заявила в правоохранительные органы о совершении в отношении нее изнасилования. В ходе проверки по ее заявлению сотрудники следственного комитета установили, что девушка сообщила недостоверную информацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемая созналась в ложном доносе, объяснив свои действия желанием скрыть измену от сожителя, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

В настоящее время прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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