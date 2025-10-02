В Севастополе барышню подозревают в покушении на сбыт крупной партии клефедрона

Установлено, что женщина в поисках высокого заработка устроилась закладчицей в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В её обязанности входило получение крупной партии запрещенного вещества, расфасованного на разовые дозы, и оборудование тайников. Так, выполняя задание куратора, подозреваемая получила для реализации свертки с клефедроном, которые должна была поместить в тайники на территории Севастополя. Взяв с собой часть товара, женщина направилась «на работу», однако на выходе из подъезда дома была задержана сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В ходе личного досмотра при ней были обнаружены и изъяты 29 свертков с наркотическим средством клефедроном массой около 1 грамма каждый. Также при обследовании квартиры задержанной полицейскими обнаружены ещё 20 аналогичных свертков с наркотиком около 2 граммов каждый.

Следователем ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ей грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю