В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra есть в продаже на девяти заправках

В пятницу в Севастополе на девяти заправках «Атан» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Уважаемые севастопольцы! С 10:00 на 9 заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100, – написал глава региона.
Бензином можно заправить автомобиль по адресам:
- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra);
- АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra);
- АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra);
- АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
- АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92);
- АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
- АЗС 89 по.Победы/ул.Семипалатинская 1/2б (АИ-92);
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra,ДТ Ultra);
- АЗС 167 Балаклава, ул.Новикова 51Б, (АИ-92).
Также губернатор напомнил, что в сети «ТЭС» заправляют автомобили сейчас исключительно по QR-кодам.
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С тегами: топливо в Крыму