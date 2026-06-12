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В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra есть в продаже на девяти заправках
фото: © РИА Новости . Максим Богодвид

В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra есть в продаже на девяти заправках

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 12.06.2026

В пятницу в Севастополе на девяти заправках «Атан» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Уважаемые севастопольцы! С 10:00 на 9 заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100, – написал глава региона.

Бензином можно заправить автомобиль по адресам:

  • АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra);
  • АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra);
  • АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra);
  • АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
  • АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92);
  • АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
  • АЗС 89 по.Победы/ул.Семипалатинская 1/2б (АИ-92);
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra,ДТ Ultra);
  • АЗС 167 Балаклава, ул.Новикова 51Б, (АИ-92).
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Также губернатор напомнил, что в сети «ТЭС» заправляют автомобили сейчас исключительно по QR-кодам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 
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