Также губернатор напомнил, что в сети «ТЭС» заправляют автомобили сейчас исключительно по QR-кодам.

Уважаемые севастопольцы! С 10:00 на 9 заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100, – написал глава региона.

В пятницу в Севастополе на девяти заправках «Атан» в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra есть в продаже на девяти заправках

В Севастополе бензин АИ-92 и АИ-95 Ultra есть в продаже на девяти заправках

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