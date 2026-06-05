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В Севастополе бензина в свободной продаже нет - горожан призывают "не гоняться за бензовозами"

В Севастополе бензина в свободной продаже нет — горожан призывают «не гоняться за бензовозами»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 05.06.2026

В Севастополе второй день подряд на заправках ТЭС и «Атан» нет топлива в свободной продаже. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Сегодня, как и накануне, свободной продажи бензина на заправках ТЭС и «Атан» не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки, — отметил губернатор.

Он призвал водителей не создавать пробки в очередях к АЗС.

Если в какое-то время сегодня вы увидите бензовозы, которые подъезжают на АЗС ТЭС или «Атан», то занимать очередь не нужно — сегодня на заправках будет производиться завоз топлива для экстренных и аварийных служб, свободной продажи не будет, — подчеркнул Развожаев.

1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.

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В четверг, 4 июня, Развожаев сообщил, что в течение дня в Севастополе не будет свободной продажи топлива на АЗС «ТЭС».

Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

источник: РИА Новости Крым 

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