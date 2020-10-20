В Севастополе — бесплатные противоэпизоотические мероприятия. С 19 по 24 октября

Управление ветеринарии Севастополя информирует о проведении государственной ветеринарной службой бесплатных противоэпизоотических мероприятий.
Мероприятия будут проводиться с 19 по 24 октября, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
19 октября (понедельник) с 7:00 до 16:00
Отбор проб крови от крупного рогатого скота для исследований на лейкоз, бруцеллез.
Диагностическое исследование на туберкулез.
Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное
20 октября (вторник) с 7:00 до 16:00
Отбор проб крови от крупного рогатого скота для исследований на лейкоз, бруцеллез.
Диагностическое исследование на туберкулез.
Балаклавский район: с. Орлиное, с. Павловка, с. Колхозное, с. Тыловое, с. Гончарное, с. Резервное
21 октября (среда) с 7:00 до 16:00
Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.
Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).
Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное
- С 10:00 до 16:00
Вакцинация птиц против гриппа птиц
Нахимовский район: с. Андреевка, п. Солнечный
22 октября (четверг) с 7:00 до 16:00
Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.
Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).
Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное
- С 10:00 до 16:00
Вакцинация птиц против гриппа птиц
Нахимовский район: пгт. Кача
23 октября (пятница) с 7:00 до 16:00
Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.
Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).
Балаклавский район: с. Орлиное, с. Павловка, с. Колхозное, с. Тыловое, с. Гончарное, с. Резервное.
- С 10:00 до 16:00
Вакцинация птиц против гриппа птиц
Нахимовский район: с. Орловка, п. Осипенко
24 октября (суббота) с 10:00 до 14:00
Вакцинация собак и кошек против бешенства
Ленинский район:
1) на перекрестке ул. Симферопольская и ул. Адмирала Азарова;
2) на перекрестке ул. Харьковская и ул. Ковпака (в районе магазина «Триумф»);
3) на перекрестке ул. Коммунистическая и ул. Харьковская (около инфекционной больницы).
4) на перекрестке ул. Декабристов и пер. Галины Петровой;
5) на ул. Рябова, в районе д. № 35;
6) на перекрестке ул. Попова и ул. Годлевского, около продуктового магазина.
Нахимовский район:
с. Орловка: ул. Качинское шоссе (около остановки м/т № 36 «Школа»);
п. Осипенко: ул. Сухий (около почтового отделения).
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7 978 300 95 65.
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