В Севастополе — бесплатные противоэпизоотические мероприятия. С 19 по 24 октября

Управление ветеринарии Севастополя информирует о проведении государственной ветеринарной службой бесплатных противоэпизоотических мероприятий.

Мероприятия будут проводиться с 19 по 24 октября, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

19 октября (понедельник) с 7:00 до 16:00

Отбор проб крови от крупного рогатого скота для исследований на лейкоз, бруцеллез.

Диагностическое исследование на туберкулез.

Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное

20 октября (вторник) с 7:00 до 16:00

Отбор проб крови от крупного рогатого скота для исследований на лейкоз, бруцеллез.

Диагностическое исследование на туберкулез.

Балаклавский район: с. Орлиное, с. Павловка, с. Колхозное, с. Тыловое, с. Гончарное, с. Резервное

21 октября (среда) с 7:00 до 16:00

Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.

Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).

Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное

С 10:00 до 16:00

Вакцинация птиц против гриппа птиц

Нахимовский район: с. Андреевка, п. Солнечный

22 октября (четверг) с 7:00 до 16:00

Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.

Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).

Балаклавский район: с. Передовое, с. Новобобровка, с. Россошанка, с. Подгорное, с. Родниковое, с. Широкое, с. Озерное

С 10:00 до 16:00

Вакцинация птиц против гриппа птиц

Нахимовский район: пгт. Кача

23 октября (пятница) с 7:00 до 16:00

Вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы.

Диагностическое исследование на туберкулез (учет реакции).

Балаклавский район: с. Орлиное, с. Павловка, с. Колхозное, с. Тыловое, с. Гончарное, с. Резервное.

С 10:00 до 16:00

Вакцинация птиц против гриппа птиц

Нахимовский район: с. Орловка, п. Осипенко

24 октября (суббота) с 10:00 до 14:00

Вакцинация собак и кошек против бешенства

Ленинский район:

1) на перекрестке ул. Симферопольская и ул. Адмирала Азарова;

2) на перекрестке ул. Харьковская и ул. Ковпака (в районе магазина «Триумф»);

3) на перекрестке ул. Коммунистическая и ул. Харьковская (около инфекционной больницы).

4) на перекрестке ул. Декабристов и пер. Галины Петровой;

5) на ул. Рябова, в районе д. № 35;

6) на перекрестке ул. Попова и ул. Годлевского, около продуктового магазина.

Нахимовский район:

с. Орловка: ул. Качинское шоссе (около остановки м/т № 36 «Школа»);

п. Осипенко: ул. Сухий (около почтового отделения).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7 978 300 95 65.