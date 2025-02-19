В Севастополе бесплатный проезд сохраняется для всех льготников

О том, что бесплатный проезд для всех льготных категорий граждан в городе сохраняется, сообщили в управлении по тарифам Севастополя.

Несмотря на то, что доля льготных перевозок составляет 44% от общего числа поездок за прошлый год, все севастопольцы, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, смогут продолжать пользоваться услугой бесплатно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя в управлении.

Напомним, в Севастополе действует региональная мера соцподдержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте. Льготы доступны для 34 категорий граждан, включая участников СВО.

Управлением по тарифам Севастополя принято решение об увеличении размера возмещения выпадающих доходов перевозчиков до уровня 30 рублей за одну поездку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя