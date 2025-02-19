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В Севастополе бесплатный проезд сохраняется для всех льготников

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 15:45 19.02.2025

О том, что бесплатный проезд для всех льготных категорий граждан в городе сохраняется, сообщили в управлении по тарифам Севастополя.

Несмотря на то, что доля льготных  перевозок составляет 44% от общего числа поездок за прошлый год, все севастопольцы, которым предоставляются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, смогут продолжать пользоваться услугой бесплатно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя в  управлении.

Напомним, в Севастополе действует региональная мера соцподдержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте. Льготы доступны для 34 категорий граждан, включая участников СВО.

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Управлением по тарифам Севастополя принято решение об увеличении размера возмещения выпадающих доходов перевозчиков до уровня 30 рублей за одну поездку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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