Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе безработный грабил торговые точки. Итог — серия краж
Новости Республики

В Севастополе безработный грабил торговые точки. Итог — серия краж

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:33 30.04.2026

Как выяснилось, ранее судимый за аналогичное нарушение закона безработный 41-летний житель города-героя совершил 11 краж и грабеж на общую сумму около 40 тысяч рублей.

Схема краж была довольна простой. Похититель, пользуясь тем, что продавцы отвлекались на других покупателей и поблизости не было свидетелей, брал нужный ему товар и проносил его мимо касс. Среди украденного в основном были алкоголь и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей. 

По словам мужчины, часть похищенных товаров он оставлял себе, а некоторые из них отдавал своим знакомым. Так, однажды злоумышленник решил помочь матери с маленьким ребенком. «Добродетель» отправился в аптеку и, пока никто не видел, взял с полки три банки детского питания на сумму около 5 тысяч рублей, спрятал их в рюкзак, после чего, не привлекая внимания, вышел на улицу.

Ещё один эпизод – грабеж в заведении, занимающимся доставкой еды. Злоумышленник зашел в помещение и, воспользовавшись отсутствием работницы за стойкой, похитил из кассы 18 тысяч рублей. Как только он собирался уходить с «добычей», к нему подошел официант, который, заметив его манипуляции, попросил вернуть украденное. Но грабитель схитрил и отдал только 3 тысячи рублей. Остальные деньги он забрал и потратил на свои нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали похитителя. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.1, ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. в ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Узнайте больше:  На каждый ключ в замке зажигания найдётся свой угонщик... Происшествие в Сакском районе

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.