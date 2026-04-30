В Севастополе безработный грабил торговые точки. Итог — серия краж

Как выяснилось, ранее судимый за аналогичное нарушение закона безработный 41-летний житель города-героя совершил 11 краж и грабеж на общую сумму около 40 тысяч рублей.

Схема краж была довольна простой. Похититель, пользуясь тем, что продавцы отвлекались на других покупателей и поблизости не было свидетелей, брал нужный ему товар и проносил его мимо касс. Среди украденного в основном были алкоголь и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

По словам мужчины, часть похищенных товаров он оставлял себе, а некоторые из них отдавал своим знакомым. Так, однажды злоумышленник решил помочь матери с маленьким ребенком. «Добродетель» отправился в аптеку и, пока никто не видел, взял с полки три банки детского питания на сумму около 5 тысяч рублей, спрятал их в рюкзак, после чего, не привлекая внимания, вышел на улицу.

Ещё один эпизод – грабеж в заведении, занимающимся доставкой еды. Злоумышленник зашел в помещение и, воспользовавшись отсутствием работницы за стойкой, похитил из кассы 18 тысяч рублей. Как только он собирался уходить с «добычей», к нему подошел официант, который, заметив его манипуляции, попросил вернуть украденное. Но грабитель схитрил и отдал только 3 тысячи рублей. Остальные деньги он забрал и потратил на свои нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.