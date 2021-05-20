В Севастополе благоустраивают скверы

В апреле 2021 года в Севастополе начались работы по благоустройству еще нескольких скверов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, речь идёт об общественном пространстве возле дома № 61 на ул. Горпищенко и в районе арки по ул. Генерала Мельника.

Сквер возле дома №61 на ул. Горпищенко будет сдан одним из первых в этом году. Работы по его реконструкции были начаты благодаря выбору жителей в рамках голосования по отбору общественных территорий и на основе дизайн-проектов благоустройства, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Николая Жигулина.

Практически все подготовительные работы на объекте уже завершены, подрядная организация приступает к монтажу оборудования.

В районе арки по ул. Генерала Мельника — обширная зеленая зона, где планируется установить фонтан, провести освещение, оснастить общественное пространство системой видеонаблюдения. В рамках работ предусмотрена санитарная рубка неживых деревьев при участии Севприроднадзора.

Сквер будет одним из уютных, обустроенных мест в городе. Весь эскиз и дизайн согласован с жителями окрестных домов. Местные жители ежедневно отслеживают выполнение работ, делают замечания, — говорит вице-губернатор.

Все работы на объектах ведутся с учетом техники безопасности: площадки огорожены, паспорта объектов расположены на территории. Планируется, что строительные работы будут завершены к августу, а осенью подрядчик озеленит территории.

Напомним, что сейчас идет голосование за территории, которые будут благоустроены уже в следующем году. До 30 мая можно проголосовать на сайте 92.gorodsreda.ru. Именно жители города выбирают объекты для реконструкции и благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя