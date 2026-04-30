В Севастополе благоустраивают лесные дороги

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства благоустраивают лесные дороги, которые в дальнейшем обеспечат спецтехнике и пожарным бригадам оперативный проезд в любую точку лесного массива.

Лесные пожары развиваются стремительно: каждый час, а иногда и минута, могут решить исход борьбы с огнем. Если техника вынуждена объезжать завалы или застревать на размытых участках, драгоценное время уходит. Поэтому специалисты дирекции приводят в порядок лесные дороги расчищая завалы и убирая мешающие проезду деревья, а также выравнивая полотно проездов.

Лес — это не только деревья. Это среда обитания животных, источник чистого воздуха и место отдыха для тысяч людей. Наша задача — сделать все, чтобы предотвратить пожар и сохранить природу Севастополя, — отметила начальник производственного отдела Мекензиевского лесничества Татьяна Крывенко.

Работы по модернизации противопожарной инфраструктуры ведутся комплексно. Помимо дорог, в лесных массивах поддерживаются в готовности минерализованные полосы. Все это — элементы единой системы защиты лесов.

Большинство лесных пожаров возникают по вине человека: непотушенный костер, брошенный окурок, сжигание сухой травы.

Напоминаем, что в пожароопасный период разводить костры можно только в специально отведенных местах: урочища «Торопова Дача», «Аязьма», «Турецкая поляна»; места отдыха «Алсу», «Узунджа», «Парк 35-летия Победы», «III Кордон».

Чтобы отдых в лесу не обернулся бедой, соблюдайте простые правила:

не оставляйте огонь без присмотра, а перед уходом обязательно залейте его водой или засыпьте землёй;

не бросайте окурки, спички и стекло: осколок может сработать как линза на солнце и поджечь траву;

не жгите мусор и сухую траву рядом с лесом.

С 1 апреля в Севастополе действует пожароопасный сезон. Пожарные бригады дирекции переведены на круглосуточное дежурство. Но скорость реакции зависит и от бдительности жителей. Если вы увидели дым, открытое пламя или подозрительные действия в лесу — не проходите мимо, а сообщите:

Региональная диспетчерская служба: