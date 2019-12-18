В Севастополе благоустроили ещё три сквера

В Севастополе подрядные организации завершили благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, а также капитальный ремонт скверов у памятника «Авиаторам-гвардейцам» и «У Братской могилы» в пос. Кача.

Сегодня мы проверили готовность трех общественных пространств. После устранения незначительных недочетов подрядчиком, объекты будут переданы на обслуживание муниципальным округам, которые в свою очередь, в рамках, переданных госполномочий проводят дополнительное благоустройство, тем самым, в городе создается комплексное благоустройство территорий. В благоустроенных парковых зонах установлено освещение, вымощены плиткой пешеходные зоны, установлены лавочки и урны, проведено озеленение, обустроены детские зоны, помимо этого в парке в п.Солнечный установлены теневые навесы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В целом, говорят в Правительстве Севастополя, в этом году проведено благоустройство 17 общественных пространств, как в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», так и в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя