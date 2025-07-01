В Севастополе более 11 тысяч собак и кошек привили от бешенства в этом году

В рамках профилактических мероприятий по массовой вакцинации от бешенства домашних животных, организованных управлением ветеринарии города, уже привито свыше 11 тысяч питомцев, включая более 7 400 собак и около 3 900 кошек.

Вакцинация против бешенства — это не просто профилактика болезни у животных, это важная мера по защите здоровья человека. Мы делаем все возможное, чтобы прививки были доступны каждому владельцу вне зависимости от района проживания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

Для удобства севастопольцев организованы выездные прививочные пункты, которые работают по субботам круглый год. Их размещают рядом с домом, охватывая все районы города, включая села и удаленные микрорайоны. Для тех, кто не может посетить выездной пункт, еженедельно по пятницам проводится вакцинация в государственной ветеринарной клинике по адресу: ул. Могилевская, д. 16. Процедура остается бесплатной для всех владельцев животных.

По информации управления ветеринарии, на сегодняшний день эпизоотическая ситуация в Севастополе по бешенству и другим особо опасным заболеваниям животных остается благополучной.

Информация о графике работы выездных пунктов, а также точные даты, время и места проведения вакцинации публикуются еженедельно в официальных группах «Государственная ветеринарная служба Севастополя» во «ВКонтакте», «Одноклассники», на сайте Правительства Севастополя. Телефон: +7 (978) 300-95-65.

Напомним, владельцы обязаны своевременно вакцинировать своих питомцев и обеспечивать им необходимую ветеринарную помощь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя