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В Севастополе более 15 тысяч собак и кошек бесплатно вакцинировали против бешенства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе более 15 тысяч собак и кошек бесплатно вакцинировали против бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:48 20.09.2024

Государственная ветеринарная служба в Севастополе проводит выездные бесплатные обязательные вакцинации собак и кошек против бешенства во всех районах города.

Бешенство — смертельно опасная болезнь животных и человека. Своевременная вакцинация — единственный способ защиты животных от этой болезни. Так, за этот год вакцинировано более 15 тысяч собак и кошек, всего планируется привить 18 тысяч, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Ближайшая вакцинация пройдёт в Нахимовском районе. Привить своих животных можно в субботу, 21 сентября с 10:00 до 12:00:

  • на перекрёстке ул. Арсенальная и ул. Муромская;
  • на перекрёстке ул. Костромская и ул. Муромская;
  • на перекрёстке ул. Актюбинская и ул. Акмолинская;
  • на перекрёстке ул. Фильченкова и ул. Кронштадтская.
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С 12:30 до 14:30:

  • ул. Муромская (в районе дома 110);
  • ул. Горпищенко, 59, на площадке возле супермаркета «ПУД»;
  • по ул. Коли Пищенко, около почтового отделения;
  • на перекрёстке ул. Ореховая и ул. Силантьева.

По вопросам профилактической вакцинации домашних животных против бешенства можно обратиться в подразделение государственной ветеринарной службы по телефону: +7-978-300-95-65 (отдел противоэпизоотических мероприятий ГБУ «Севветцентр»).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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