В Севастополе более 15 тысяч собак и кошек бесплатно вакцинировали против бешенства

Государственная ветеринарная служба в Севастополе проводит выездные бесплатные обязательные вакцинации собак и кошек против бешенства во всех районах города.
Бешенство — смертельно опасная болезнь животных и человека. Своевременная вакцинация — единственный способ защиты животных от этой болезни. Так, за этот год вакцинировано более 15 тысяч собак и кошек, всего планируется привить 18 тысяч, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Ближайшая вакцинация пройдёт в Нахимовском районе. Привить своих животных можно в субботу, 21 сентября с 10:00 до 12:00:
- на перекрёстке ул. Арсенальная и ул. Муромская;
- на перекрёстке ул. Костромская и ул. Муромская;
- на перекрёстке ул. Актюбинская и ул. Акмолинская;
- на перекрёстке ул. Фильченкова и ул. Кронштадтская.
С 12:30 до 14:30:
- ул. Муромская (в районе дома 110);
- ул. Горпищенко, 59, на площадке возле супермаркета «ПУД»;
- по ул. Коли Пищенко, около почтового отделения;
- на перекрёстке ул. Ореховая и ул. Силантьева.
По вопросам профилактической вакцинации домашних животных против бешенства можно обратиться в подразделение государственной ветеринарной службы по телефону: +7-978-300-95-65 (отдел противоэпизоотических мероприятий ГБУ «Севветцентр»).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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