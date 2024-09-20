В Севастополе более 15 тысяч собак и кошек бесплатно вакцинировали против бешенства

Государственная ветеринарная служба в Севастополе проводит выездные бесплатные обязательные вакцинации собак и кошек против бешенства во всех районах города.

Бешенство — смертельно опасная болезнь животных и человека. Своевременная вакцинация — единственный способ защиты животных от этой болезни. Так, за этот год вакцинировано более 15 тысяч собак и кошек, всего планируется привить 18 тысяч, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ближайшая вакцинация пройдёт в Нахимовском районе. Привить своих животных можно в субботу, 21 сентября с 10:00 до 12:00: