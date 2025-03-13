В Севастополе — более 150 вакансий для водителей с зарплатой до 100 тысяч рублей

Кадровый центр «Работа России» в Севастополе продолжает рассказывать о востребованных в городе профессиях, предлагая вакансии с достойной оплатой труда.
По данным службы занятости, на портале «Работа России» представлено более 150 вакансий для водителей, зарплата которых достигает 100 тыс. рублей.
Водители требуются в пассажирские перевозки, логистику, строительство, а также для работы в пожарной части. Работодатели предлагают стабильную занятость, сменный график, соцпакет, а некоторые – обучение и повышение категории.
Так, на данный момент водители требуются на следующие предприятия города.
В Севэлектроавтотранс требуется водитель троллейбуса, зарплата до 100 тыс. рублей, обучение с предоставлением стипендии.
В «Севтрансрест» представлено 20 вакансий водителей, требуется среднее профобразование и опыт от трех лет.
«Царь Хлеб» ищет водителя-экспедитора третьей категории с оплатой труда от 60 тыс. рублей и полным соцпакетом.
В «Балаклавском рудоуправлении им. А.М.Горького» открыта вакансия водителя погрузчика пятого разряда с зарплатой до 80 тыс. рублей. Компания предоставляет полный соцпакет, стаж засчитывается для досрочного назначения пенсии.
Все подробности об этих и других вакансиях представлены в базе службы занятости Севастополя, информация о которых доступна каждому на портале «Работа России».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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