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В Севастополе - более 150 вакансий для водителей с зарплатой до 100 тысяч рублей
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — более 150 вакансий для водителей с зарплатой до 100 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:23 13.03.2025

Кадровый центр «Работа России» в Севастополе продолжает рассказывать о востребованных в городе профессиях, предлагая вакансии с достойной оплатой труда.

По данным службы занятости, на портале «Работа России» представлено более 150 вакансий для водителей, зарплата которых достигает 100 тыс. рублей.

Водители требуются в пассажирские перевозки, логистику, строительство, а также для работы в пожарной части. Работодатели предлагают стабильную занятость, сменный график, соцпакет, а некоторые – обучение и повышение категории.

Так, на данный момент водители требуются на следующие предприятия города.

В Севэлектроавтотранс требуется водитель троллейбуса, зарплата до 100 тыс. рублей, обучение с предоставлением стипендии.

В «Севтрансрест» представлено 20 вакансий водителей, требуется среднее профобразование и опыт от трех лет.

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«Царь Хлеб» ищет водителя-экспедитора третьей категории с оплатой труда от 60 тыс. рублей и полным соцпакетом.

В «Балаклавском рудоуправлении им. А.М.Горького» открыта вакансия водителя погрузчика пятого разряда с зарплатой до 80 тыс. рублей. Компания предоставляет полный соцпакет, стаж засчитывается для досрочного назначения пенсии.

Все подробности об этих и других вакансиях представлены в базе службы занятости Севастополя, информация о которых доступна каждому на портале «Работа России».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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