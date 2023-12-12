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В Севастополе более 2 тысяч медработников получают специальную соцвыплату

В Севастополе более 2 тысяч медработников получают специальную соцвыплату

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:42 12.12.2023

В этом году  Соцфонд по Севастополю назначил специальные социальные выплаты 2 032 медицинским работникам на общую сумму более 125 миллионов рублей.

Для получения выплаты самим медработникам не нужно обращаться в Отделение Социального фонда. Соответствующие реестры предоставляются медицинскими организациями Севастополя, после чего в течение 7 рабочих дней средства перечисляются работнику. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Максимальная надбавка полагается врачам центральных районных и районных больниц. Врачи первичного звена смогут рассчитывать на сумму до 14,5 тысяч рублей в месяц, врачи скорой медицинской помощи — до 11,5 тысяч рублей. Специалисты со средним медицинским образованием центральных районных, районных и участковых больниц могут получать дополнительно до 8 тысяч рублей в месяц, в первичном звене – до 6,5 тысяч рублей. Фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи могут добавить к зарплате до 7 тысяч рублей. Младший медперсонал сможет рассчитывать на сумму до 4,5 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Если специальная социальная выплата по каким-либо причинам (организационно-техническим и иным) не была установлена медработнику, имеющему право на ее получение, то она подлежит выплате в полном объеме в последующие периоды.

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источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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