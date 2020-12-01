В Севастополе — более 20,4 тыс. инвалидов. Все получают меры господдержки

В ПФР в Севастополе отмечают: в России насчитывается более 11 млн человек с разной степенью инвалидности, в том числе в Севастополе проживают более 20,4 тыс. инвалидов. Все они получают меры государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую пенсию по инвалидности, социальную пенсию по инвалидности, государственную пенсию по инвалидности, — отмечают в пресс-службе в ведомстве.

Право на страховую пенсию по инвалидности возникает, если у инвалида есть хотя бы один день страхового стажа. В случае если человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему социальную пенсию по инвалидности.

Получатели страховой либо социальной пенсии по инвалидности при наличии необходимых оснований могут перейти на получение страховой либо социальной пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Государственная пенсия по инвалидности назначается гражданам, ставшим инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, вследствие радиационных или техногенных катастроф.

Право на получение одновременно страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности имеют инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, а также некоторые другие категории граждан.

Инвалиды по зрению I группы инвалидности имеют право на досрочный выход на пенсию. Для этого должны быть выполнены три условия:

достижение мужчинами возраста 50 лет, женщинами — возраста 40 лет;

мужчинам нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, женщинам — не менее 10 лет страхового стажа;

мужчинам и женщинам требуется в 2020 году наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере 18,6, в 2021 году — 21 коэффициент. Далее с каждым годом требования к минимальной величине ИПК будет увеличиваться и к 2025 году составит 30.

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного регионального прожиточного минимума пенсионера. Для неработающих севастопольских пенсионеров прожиточный минимум на 2021 год установлен в размере 9 862 руб. С 1 января 2021 года социальную доплату к пенсии будут назначать и выплачивать в беззаявительном порядке (при наличии права) территориальные органы ПФР в г. Севастополе.

Помимо пенсий и доплат ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг, состоящий из лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также путевки и проезда на санаторно-курортное лечение. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может получать частичный или полный денежный эквивалент набора.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Для родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, размер ежемесячной выплаты составляет 10 тыс. рублей.

Владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал могут использовать средства капитала на приобретение специализированных товаров и услуг для детей-инвалидов.