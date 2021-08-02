В Севастополе более 50 тысяч школьников уже получили выплату в размере 10 тысяч рублей

По поручению президента отделение Пенсионного фонда России по Севастополю приступило к досрочной выплате 10 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет. Средства уже получили 51 156 детей. Всего, по предварительным данным, на такую меру поддержки в Севастополе могут рассчитывать 62,4 тыс. человек. По словам управляющей отделением ПФР по Севастополю Светланы Бугаенко, начиная с 15 июля в севастопольское отделение Пенсионного фонда обратились с заявлением более 39 тысяч семей.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в любой клиентской службе Пенсионного фонда. Заявление может подать любой из родителей, и если родители еще не успели оформить выплату или находятся в стадии оформления гражданства, они смогут подать заявление до 1 ноября, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Светлану Бугаенко.

Напомним, единовременная выплата предоставляется проживающим на территории Российской Федерации семьям — гражданам РФ на детей, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Также выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают учиться в школе. В семье с несколькими детьми, попадающими под условия, выплата полагается каждому ребенку. Деньги могут быть зачислены на карты любых платежных систем, а также на банковские вклады.