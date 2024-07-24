В Севастополе более 530 семей получили региональный маткапитал

С начала 2024 года 536 севастопольских семей получили региональный материнский капитал. Выплата предоставляется по нацпроекту «Демография» в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Региональный маткапитал получают семьи, в которых начиная с 2019 года родился второй ребёнок. Получить выплату можно не ранее, чем через год после рождения ребёнка, вплоть до достижения им 18 лет.

Право на получение материнского капитала имеют граждане Российской Федерации, которые проживают в Севастополе не менее одного года и имеют среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного специалиста отдела соцвыплат управления труда и соцзащиты населения Гагаринского района департамента труда и соцзащиты населения Екатерину Шафрановскую.

Размер выплаты ежегодно индексируется. Изначально он составлял 100 тысяч рублей, в 2023 году – 128 066 рублей, с 1 февраля 2024-го – 134 726 рублей.

Многодетная молодая мама Алёна Ганагина живёт в Севастополе, является получателем нескольких выплат по нацпроекту «Демография». Вместе с супругом воспитывает троих детей: старшему Артёму недавно исполнилось 8 лет, Мирону и Эмилии – 4 и 2 года соответственно. Алёна признается, что социальная поддержка позволяет повысить уровень жизни и создаёт дополнительные условия для рождения и воспитания детей.

Семья – главная ценность для меня. Наблюдать за тем, как дети каждый день преуспевают, даже в мелочах, – счастье. Поэтому абсолютно поддерживаю заданный в государстве вектор движения на традиционные семейные ценности, на семью как основу всего», – поделилась молодая мама.

Семья Алёны также получает ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими возраста трёх лет.

Так, в случае рождения до 1 января 2023 года третьего ребёнка или последующих детей граждане вправе обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты в органы соцзащиты, пояснила Екатерина Шафрановская. Если третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2023 года, семья может обратиться за единым пособием в Социальный фонд.

Главным отличием ежемесячной денежной выплаты от единого пособия является отсутствие имущественного критерия, а также критерий нуждаемости для предоставления ежемесячной денежной выплаты составляет 2,5 прожиточных минимума на душу населения по региону.

Подать заявления на выплаты можно следующими способами:

— через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/600234/1/form;

— лично в МФЦ или районном управлении соцзащиты https://dszn.sev.gov.ru/zapis-na-sotsvyplaty-i-kompensatsii/.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя