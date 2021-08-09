В Севастополе более 54 тысяч детей уже получили школьную выплату

Напомним, выплата средств — так называемая школьная выплата — по поручению президента началась не 16 августа, как планировалось ранее, а 2 августа.

Мы ожидаем, что поступят заявления на 62,5 тысячи детей в Севастополе. На данный момент поступило 42 тысячи заявлений на 55 тысяч детей – это 88% от прогнозной численности. Практически все заявления поданы через госуслуги. Относительно 54 тысяч школьников приняты положительные заключения и средства выплачены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющую Отделением ПФР по Севастополю Светлану Бугаенко.

По словам управляющей, на сегодняшний день в выплате отказывают в 1% случаев. Так, 292 отказа получены из-за превышения ребенком возраста 18 лет, 111 отказов по причине указания неточных данных, ещё по 22 обращениям отказано из-за отсутствия гражданства у заявителей.

Мы связываемся с заявителями, у которых нет гражданства, и сообщаем, что до 1 ноября ещё есть возможность изменить гражданство и повторно подать заявление на выплату. По нашим прогнозам, не получили выплату ещё 10 тысяч детей, до 1 ноября ожиданием остальные заявления, — отмечает Светлана Бугаенко.

Губернатор Михаил Развожаев поручил департаменту общественной безопасности совместно с представителями УФМС оказать содействие семьям без гражданства РФ.

Если есть желание и возможность у заявителей, то окажите поддержку, чтобы люди могли получить гражданство и оформить выплату, — заявил губернатор.

Светлана Бугаенко отметила, что часто приходится отказывать в праве на получение новой выплаты женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности:

На сегодняшний день подано порядка 900 заявлений на выплату от женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности, и 50 % из них отработаны. Из этих 450 заявлений отказ получили 90% из-за сложного расчета нуждаемости. Сейчас наша техническая служба работает над тем, чтобы в уведомлении, которое приходит на почту, указывался не просто отказ, а объяснялась причина отказа, так как многие сталкиваются с непониманием.

Напомним, право на школьную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют:

семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, родившимися в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно;

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах.