Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе больничный лист можно оформить в режиме онлайн

crimeapress_news

В Севастополе больничный лист можно оформить в режиме онлайн
фото: valelopardo (pixabay.com)

В Севастополе больничный лист можно оформить в режиме онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:10 31.10.2020

В Севастополе заработал сервис удалённого оформления больничного листа. Теперь, чтобы получить больничный, пациенту НЕ НУЖНО обращаться в ту медицинскую организацию, где он состоит на диспансерном учёте. Оформление документов происходит дистанционно.

Сделано это для уменьшения нагрузки на врачей и безопасности горожан, которым не придется приходить в больницу в ослабленном состоянии для оформления документов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

 Удалённое оформление больничного доступно — ЗДЕСЬ.

Напомним, на основании Указа Губернатора города Севастополя от 29 октября 2020 № 89-УГ для соблюдения режима самоизоляции Департамент здравоохранения утвердил перечень заболеваний, влекущих риск тяжелого течения COVID-19. Пациентам, состоящим на учете с этими заболеваниями, будут выдаваться листки временной нетрудоспособности.

С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в приказе  Департамента здравоохранения от 29 октября 2020 № 1165 по ссылке: https://sevdz.ru/upload/iblock/9b6/9b6ce9d841ccbfd11609e0b37f3462e7.pdf

В Севастополе больничный лист можно оформить в режиме онлайн

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.