В Севастополе больничный лист можно оформить в режиме онлайн

В Севастополе заработал сервис удалённого оформления больничного листа. Теперь, чтобы получить больничный, пациенту НЕ НУЖНО обращаться в ту медицинскую организацию, где он состоит на диспансерном учёте. Оформление документов происходит дистанционно.

Сделано это для уменьшения нагрузки на врачей и безопасности горожан, которым не придется приходить в больницу в ослабленном состоянии для оформления документов, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Удалённое оформление больничного доступно — ЗДЕСЬ .

Напомним, на основании Указа Губернатора города Севастополя от 29 октября 2020 № 89-УГ для соблюдения режима самоизоляции Департамент здравоохранения утвердил перечень заболеваний, влекущих риск тяжелого течения COVID-19. Пациентам, состоящим на учете с этими заболеваниями, будут выдаваться листки временной нетрудоспособности.

С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в приказе Департамента здравоохранения от 29 октября 2020 № 1165 по ссылке: https://sevdz.ru/upload/iblock/9b6/9b6ce9d841ccbfd11609e0b37f3462e7.pdf