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В Севастополе будет действовать новая мера поддержки многодетных семей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе будет действовать новая мера поддержки многодетных семей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:58 15.05.2025

В 2025 году Севастополь вошел в число регионов, которые осуществляют мероприятия в рамках национального проекта «Семья» в виде предоставления выплат на погашение ипотечных кредитов и займов на улучшение жилищных условий. Право получения выплат имеют семьи, в которых начиная с 1 января 2025 года родился третий ребенок или последующие дети.

Теперь многодетные семьи смогут получить до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки. Средства представляются из регионального и федерального бюджета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента капитального строительства Ирину Гагарину.

Важный ряд условий для получения выплаты: место жительства (регистрации) семьи — Севастополь. Недвижимость, приобретенная с помощью ипотеки, находится на территории города, а у семьи есть ипотечный займ на улучшение жилищных условий и по нему получена выплата в рамках федеральной меры поддержки.

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Данное соглашение имеет огромное значение для многодетных семей Севастополя. Во-первых, увеличение размера выплаты на погашение ипотеки – это существенная финансовая поддержка, которая позволит значительно снизить долговую нагрузку на семейный бюджет. Во-вторых, благодаря этой мере поддержки, большее количество многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия», — уточнила Ирина Гагарина.

Обратиться за выплатой можно в «ДОМ.РФ», на портале Госуслуг или лично в кредитную организацию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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