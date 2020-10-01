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В Севастополе будут информировать жителей о локализации случаев заражения COVID-19
иллюстрация: fernandozhiminaicela (pixabay.com)

В Севастополе будут информировать жителей о локализации случаев заражения COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 01.10.2020

С 1 октября в Севастополе Департамент здравоохранения в ежедневном режиме будет публиковать данные по локализации зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией по районам.

С марта по 1 октября в Севастополе зарегистрировано 1033 случая  заболевания новой коронавирусной инфекцией, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На карте отражены данные за сентябрь. Всего за сентябрь 488 человека в Севастополе заболели COVID-19. Больше всего заболевших в Гагаринском районе города – на сегодняшний день здесь зарегистрированы 174 случая. Немного меньше – 156 случаев – в Ленинском районе Севастополя. В Нахимовском районе зарегистрированы 99 случаев, в Балаклавском – 31. Единичные случаи зафиксированы на Северной стороне, в Инкермане и в Байдарской долине.

В Севастополе будут информировать жителей о локализации случаев заражения COVID-19

Напомним, с 18 сентября в транспорте и помещениях действует масочный режим. Контроль за соблюдением масочного режима осуществляет полиция и Департамент общественной безопасности.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе будут информировать жителей о локализации случаев заражения COVID-19

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