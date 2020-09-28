В Севастополе будут экономить воду. Начнут с фонтанов

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время аппаратного совещания Правительства города поручил отключить фонтаны с 1 октября.
Сезон уже завершился, — цитирует пресс-служба чиновника.
Михаил Развожаев также вице-губернатору Владимиру Базарову на этой неделе представить программу экономии воды в городе. Запасов воды в Чернореченском водохранилище, по словам специалистов, пока хватает на бесперебойное обеспечение горожан водой, но главный источник питьевой воды из-за засушливой погоды не пополняется.
Кроме того, в городе будет составлен план первоочередной замены наиболее изношенных труб водовода.
Надо определить приоритетность, чтобы устранить наибольшие потери воды. Деньги на это уже в этом году будут выделены, а не в следующем, как планировалось, — заявил Михаил Развожаев.
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