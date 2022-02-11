В Севастополе будут «ловить» пьяных за рулём — операция «Нетрезвый водитель»

В преддверии профилактической операции «Нетрезвый водитель», которая пройдёт в ночь с 12 на 13 февраля, на маршрутах патрулирования сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы об административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

В рамках мероприятия автоинспекторы вручили водителям памятки об ответственности, предусмотренной тем, кто нетрезвым садится за руль. Также полицейские рассказали, как нужно действовать, если граждане стали свидетелями управления транспортом пьяными и напомнили, что равнодушие в таких ситуациях может привести к трагическим последствиям. Цель профилактической работы – информирование водителей о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе, повторно и доведение информации о штрафных санкциях, предусмотренных за данное правонарушение, — пресс-служба УМВД России в Севастополе.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в течение года грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Автоинспекторы обращаются к горожанам: если вы стали свидетелем неадекватного поведения водителя на дороге, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 102 или 738-400.

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