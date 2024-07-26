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В Севастополе будут проводить выездные регистрации брака
фото: pikist.com

В Севастополе будут проводить выездные регистрации брака

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 26.07.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева представлено новое положение об управлении ЗАГС города, позволяющее проводить выездные регистрации брака. Ранее губернатор анонсировал появление ЗАГСа на территории «Нового Херсонеса».

Это замечательная идея, которая позволит севастопольцам и всем желающим заключить брак в невероятном историческом месте, где по преданию венчался князь Владимир с Анной Византийской, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города. 

Начальник управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова отметила, что перечень мест для выездной регистрации будет опубликован после утверждения.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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