В Севастополе будут проводить выездные регистрации брака

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева представлено новое положение об управлении ЗАГС города, позволяющее проводить выездные регистрации брака. Ранее губернатор анонсировал появление ЗАГСа на территории «Нового Херсонеса».
Это замечательная идея, которая позволит севастопольцам и всем желающим заключить брак в невероятном историческом месте, где по преданию венчался князь Владимир с Анной Византийской, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.
Начальник управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова отметила, что перечень мест для выездной регистрации будет опубликован после утверждения.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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