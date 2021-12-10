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В Севастополе будут работать пункты обогрева
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе будут работать пункты обогрева

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:05 10.12.2021

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева на площади Захарова установлен пункт обогрева. Он будет работать в случае снижения температуры до -8°C.

Помогать в борьбе с морозом будут троллейбусы Севэлектроавтотранса. Совместно с Севавтодором предприятие сегодня организовало перевозку транспортного средства, выделенного под пункт обогрева, на место установки. Троллейбус перевезли при помощи тяжеловесного эвакуатора, способного тянуть на себе до 90 тонн груза. Еще четыре таких пункта будут размещены на разворотном кольце по ул. Горпищенко в районе депо №2, на площадке автостоянки на площади 1 мая в Балаклаве, на площадке автостоянки по пр. Героев Сталинграда, 77 в районе бухты «Омега» и на площадке автостоянки в районе конечной остановки троллейбусов «5 км Балаклавского шоссе», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Каждый пункт обогрева будет оборудован светильниками, выключателями, двойными розетками, обогревателями и электрическими автоматами.

В Севастополе будут работать пункты обогрева

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